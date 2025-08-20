Суд из-за несостоявшегося концерта Стаса Михайлова пройдет в Петербурге

Назначена дата суда по делу о несостоявшемся концерте Стаса Михайлова в Екатеринбурге.

Как сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге должен был состояться 6 апреля 2024 года, но был дважды перенесен. В октябре 2024-го концерт в очередной раз не состоялся. Попытка досудебного урегулирования ни к чему не привела. В итоге Управление Роспотребнадзора подало иск в суд в защиту прав более ста свердловчан.

Предварительное заседание суда по иску к организатору – ООО «Рок Фест» – назначено на 21 октября 2025 года (начало в 12:00). Иск будет рассмотрен Петроградским районным судом Санкт-Петербурга.

Специалисты Управления Роспотребнадзора будут представлять интересы группы потребителей в суде лично. Заинтересованные лица также могут приехать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

