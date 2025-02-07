Более ста фанатов Стаса Михайлова обратились в РПН, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся концерт

В Свердловское управление Роспотребнадзора поступило более 100 заявлений от граждан, которые требуют вернуть им деньги за билеты на несостоявшийся концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге (организатор – ООО «РокФест»).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Управление Роспотребнадзора направило в адрес ООО «РокФест» предложение о досудебном урегулировании спора. Организатору концерта предложено в срок 10 календарных дней с момента получения предложения вернуть потребителям денежные средства за билеты на несостоявшийся концерт и сервисные сборы.

В случае неисполнения ООО «РокФест» этого предложения Управление Роспотребнадзора направит исковое заявление в интересах группы потребителей в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга.

Напомним, концерт Стаса Михайлова должен был состояться 6 апреля 2024 г., но был дважды перенесен. В октябре 2024 г. концерт в очередной раз не состоялся. Потребители, желающие вернуть деньги, обратились с требованиями в адрес агентств, где они покупали билеты, однако в добровольном порядке деньги не возвращены. Защитить их права решил Роспотребнадзор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube