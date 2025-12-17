российское информационное агентство 18+

Среда, 17 декабря 2025, 16:39 мск

Арестован мужчина, ударивший ножом пасынка в больничной палате жены

Фото: пресс-служба судов Свердловской области

Верх-Исетский районный суд арестовал до 14 февраля 2026 года свердловчанина Андрея Быструшкина, который обвиняется в покушении на убийство пасынка (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Как уже писал «Новый День», ЧП случилось в пятницу, 12 декабря. К 56-летней пациентке нейрохирургического отделения № 2 пришли муж и 37-летний сын от предыдущего брака. Между двумя мужчинами прямо в палате произошла ссора, которая закончилась поножовщиной. Персонал и пациенты не пострадали.

В УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что сын пациентки получил колото-резанные раны груди и плеча, ему на месте оказали медицинскую помощь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

