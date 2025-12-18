Защита обжаловала решение суда о штрафе за поиск экстремистских материалов

Защита подала апелляционную жалобу на решение мирового судьи, которая признала жителя Каменска-Уральского Сергея Глухих виновным в поиске экстремистских материалов в интернете.

На своей странице «ВКонтакте» адвокат Сергей Барсуков сообщает, что по делу очень много вопросов. В частности, почему суд принял за основу показания двух свидетелей, которые признались, что самого телефона ответчика не видели, а осматривали лишь картинки с изображением телефона.

Неизвестно также, кто именно сообщил о правонарушении в полицию. «Большинство из нас гадало, каким образом информация поступила силовым ведомствам. Оказывается, допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля сотрудник полиции, работающая старшим участковым уполномоченным, пояснила, что в отдел полиции № 23 поступило сообщение о поиске экстремистского материала от неустановленного лица. В материалах дела отсутствует информация о принятых правоохранительными органами мерах об установлении данных неустановленного лица, сообщившего о поиске экстремистских материалов, что также настораживает и вызывает немало вопросов», – отмечает Барсуков.

Как уже писал «Новый День», 10 декабря мировой судья судебного участка № 2 Красногорского района Каменска-Уральского Елена Полянская впервые в России вынесла решение по ст. 13.53 КоАП РФ «Поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним».

Производство было возбуждено в отношении 20-летнего жителя Каменска-Уральского Сергея Глухих. «Согласно протоколу, молодой человек в сентябре этого года, находясь в автобусе, со своего телефона получил доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Минюста России. Тем самым он совершил административное правонарушение по ст. 13.53 КоАП РФ», – рассказали в суде. Сергея Глухих признали виновным и выписали ему штраф в размере 3000 рублей.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

