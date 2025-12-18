Не петарда, а поджог – эксперты выяснили причину пожара в подъезде жилого дома

В деле о пожаре в жилом доме в Туринской Слободе появились новые подробности. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в ходе дознания предварительная причина пожара не подтвердилась. Сначала эксперты полагали, что кто-то по неосторожности взорвал петарду в подъезде. Однако сейчас речь идет о поджоге. Сотрудники МЧС передали информацию в правоохранительные органы.

Пожар случился днем 17 декабря в подъезде жилого дома. Спасатели эвакуировали 7 жильцов, никто не пострадал. В результате пожара было уничтожено домашнее имущество – две коляски.

Туринская Слобода, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube