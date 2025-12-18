Последние приготовления: завтра Путин будет говорить с народом, а власть – отвечать на острые вопросы

Губернаторы, министры, мэры и прочие российские начальники, как и вся страна, ждут прямой линии президента России с жителями страны и прессой, которая состоится 19 декабря.

На сегодняшний день, как сообщила пресс-служба Кремля, на нее поступило уже более полутора миллионов вопросов, и количество обращений продолжает расти. Сбор вопросов к главному человеку страны в этом году организован как никогда хорошо: обратиться к президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.

Текстовые и видеовопросы главе государства могут быть отправлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu.

С 17 декабря в мессенджере MAX появился баннер, который ведет на бот, откуда можно отправить сообщение на горячую линию президента.

Надо отдать должное, российское начальство проделало большую предварительную работу. Например, перед прямой линией президента каждый губернатор Уральского федерального округа провел свою прямую линию. Так, Денис Паслер, назначенный врио в марте этого года и избранный губернатором в сентябре, потратил в ноябре 2 часа на жителей области и час – на прессу. Каких-то кардинально новых проблем к тем, что достались ему в наследство от предыдущей администрации, руководившей регионом 12 лет, не добавилось: старые болезненные вопросы догазификации, мусорная реформа, дороги, социальные услуги и так далее. Ответы были по возможности даны в прямом эфире.

Но, как показывает практика, даже прямой эфир с губернатором людей не удовлетворяет – вопросы остаются, ответы на них люди считают формализмом и отписками, и они подорожают писать – в СМИ, соцсети губернатора, мэра, и, конечно, Владимиру Путину. Согласно данным организаторов горячей линии, Свердловская область входит в пятерку регионов с самым большим количеством жалоб.

В администрации губернатора уже отдано распоряжение во все подведы – внимательно смотреть и слушать, быть готовыми среагировать. Тем более, если и когда, позвонят из Кремля. У Путина с этим все строго. Тем более что элементы неожиданности были и будут всегда – это Россия, здесь надо быть готовым ко всему. И даже если власть на месте выслушает все вопросы и отреагирует на них, люди все равно будут звонить и писать Путину.

«Путин – это наш модифицированный Дед Мороз», – пояснил «Новому Дню» стремление жителей России поговорить с президентом политолог Анатолий Гагарин. По его словам, в России наиболее эффективно всегда работала система ручного управления. И даже если власть на местах отработает запрос конкретного гражданина, наверняка у него останется ощущение, что что-то недоделано, недосказано. И доделать и досказать сможет только Владимир Путин. «Люди хотят сбычи мечт по Новый год и, как мы видим, 20 лет Путин эти мечты эффективно сбывает, он борется с несправедливостью и решает проблемы», – пояснил эксперт.

Одним из таких сбывшихся новогодних чудес для нации можно назвать решение Верховного суда по «делу Ларисы Долиной». И хотя формально здесь обошлось без Путина, но глобальная задача по восстановлению справедливости и как раз в канун горячей линии и Нового года была реализована. «Верховный суд сыграл на упреждение и снял этот вопрос с Путина, иначе ему все равно так или иначе его задали бы и пришлось бы его решать», – пояснил Анатолий Гагарин.

По словам эксперта, прямая линия Путина – это хороший стимулятор всех государственных систем, пучок кейсов, которые потом долго изучаются и применяются впоследствии на практике в регионах. «Это иерархическая система управления рисками, и она очень эффективно работает. Потому что страна у нас огромная и проблем в ней – много. Хоть это и способ ручного управления, по ничего более эффективного пока у нас не придумано», – подытожил Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, Елена Васильева

