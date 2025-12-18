На Урале сформированы 17 территориальных избиркомов

Сегодня в Свердловской области были сформированы новые составы 17 территориальных избирательных комиссий, чьи полномочия заканчиваются в декабре 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, новые ТИКи появились в Артемовском, Асбесте, Ачите, Верхнем Дуброво, Верх-Нейвинске, Верхнем Тагиле, Гарях, Ивделе, Ирбите, Каменском районе, Камышлове, Камышловском районе, пос. Малышева, Пригородном районе, пос. Свободный, Сухом Логу, Туринске.

В численный состав данных ТИК входит 149 членов комиссий с правом решающего голоса. Девять политических партий, в том числе 5 парламентских партий, предложили 94 кандидатуры, что составляет 62% от общего количества выдвинутых кандидатур. 90% от предложенных кандидатур уже имеют опыт работы в избирательной системе.

Свердловская область, Елена Владимирова

