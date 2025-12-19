Перевела деньги мошенникам – и подала в суд на банк. Новую волну дел ждут в судах

В российских судах ждут новую волну дел, где истцами выступают жертвы мошенников, которые сами перевели деньги злоумышленникам. Однако в отличие от дела Долиной против Лурье ответчиками будут выступать банки. Претензии истцов – жертв мошенников к коммерческим учреждениям заключаются в том, что те видели сомнительные операции, но не заблокировали их.

Как рассказали «Новому Дню» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, пока статистики по таким искам нет, однако первые ласточки есть: например, в Нижнем Тагиле женщина, которая познакомилась в интернете с «брокером» и по его совету перевела около 2 млн рублей на инвестиционные счета, судится с банком ВТБ. Следующее заседание пройдет ровно через месяц – оно назначено на 19 января 2026 года и состоится в Ленинском райсуде города. Требования женщины: банк должен компенсировать деньги, так как служба безопасности не заблокировала нетипичные для нее переводы на разные счета. «Дело ставит перед судом сложный правовой вопрос о границах ответственности банка и бдительности клиента в условиях, когда мошенники используют методы социальной инженерии», – отметили в пресс-службе Ленинского суда Нижнего Тагила.

Между тем, юристы считают, что в подобных случаях основания обратиться в суд у клиентов действительно есть. Но с нюансами. «Центробанком утвержден перечень признаков, по которым банки отслеживают сомнительность операции, и они должны приостановить такую операцию или отказать в ее выполнении и уведомить клиента, запросить у него подтверждение, и если клиент подтверждает перевод, то повторную операцию банк уже не заблокирует», – объяснила «Новому Дню» адвокат из Свердловской областной гильдии адвокатов Ольга Черемных, отметив, что положения прописаны в федеральном законе «О национальной платежной системе».

По ее словам, необходимо анализировать каждый конкретный случай: суд должен выяснить, были ли у операции критерии подозрительности, были ли основания приостановить эти операции. «Если есть бездействие банка, когда операции носили явно необычный характер для клиента, то банк должен компенсировать – в течение 30 дней после получения требования клиента перевести ему деньги», – добавила собеседница агентства.

В Уральском ГУ Банка России «Новому Дню» сообщили, что список критериев, по которым банки должны определять операцию как сомнительную или подозрительную, действует с 1 июля 2024 года и вскоре расширится – это произойдет с 1 января 2026 года. «Чтобы снизить вероятность хищения денег, банки должны проверять все переводы на признаки мошенничества и приостанавливать на 2 дня подозрительные, незамедлительно сообщив клиенту о приостановке операции, о ее причинах и сроках. На данный момент определено 6 признаков мошеннических операций», – напомнили в пресс-службе уральского управления регулятора.

Так, банки должны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Еще один критерий – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Также банки обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. «Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах», – заметили в УГУ Банка России.

Еще банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Наконец, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.

«Среди новых признаков – банки будут учитывать нехарактерную для человека телефонную активность или рост числа входящих сообщений с новых номеров, которые выявлены операторами связи как минимум за шесть часов до совершения операции (раньше временной интервал обозначен не был). Кроме того, банки будут проверять переводы клиента другому человеку, с которым у него достаточно давно – минимум полгода – не было финансовых взаимоотношений, если в течение последних 24 часов им предшествовал перевод клиента самому себе через СБП на крупную сумму», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского управления Банка России.

Ранее на площадке в Екатеринбурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банки должны компенсировать клиентам ущерб, если они переводят деньги на такие сомнительные счета. «Возмещение ущерба банками стимулирует те же банки активнее заниматься антифрод-системами», – говорила она.

Что касается ситуации в Нижнем Тагиле, то представитель банка ВТБ в частной беседе с «Новым Днем» пояснил, что блокировки переводов действительно проходят, однако «система несовершенна». «Программа анализирует клиента, и при совпадении ряда параметров происходит блокировка, при этом учитывается масса параметров, не связанных с переводами напрямую, например, делает ли по этой карте клиент покупки (через терминал, а не переводом, – прим. ред.), использует ли платные банковские сервисы, входит ли в зарплатный проект, хранит ли в этом банке деньги. Причем в данной ситуации, которая имела место в 2024 году, система автоматической блокировки подозрительных операций только начинала активную работу, поэтому могли быть сбои», – отметил представитель банка.

В официальном ответе пресс-службы ВТБ на Урале на запрос «Нового Дня» не смогли прокомментировать иск от тагильчанки, но подтвердили, что клиенты «продолжают сталкиваться с разными мошенническими схемами». «Самой распространенной остается метод социальной инженерии, когда клиенты под влиянием злоумышленников переводят им средства. В таких случаях мы рекомендуем незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Наиболее эффективная мера против хищений – бдительность. При странных звонках или сообщениях следует проверять отправителя (номер, дату аккаунта, изменения фото или имени), анализировать необычные приветствия, требования, спешку или секретность, а также перезванивать по официальному номеру банка», – сообщили «Новому Дню» в ВТБ.

Добавим, Минцифры намерено обязать банки возвращать деньги пострадавшим от кибермошенников клиентам в том случае, если не были приняты меры по предотвращению хищения средств. Об этом говорится во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством в цифровой среде, подготовленном министерством. Соответствующий законопроект, в который вошло два десятка инициатив по защите граждан от кибермошенничества, опубликован для общественного обсуждения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube