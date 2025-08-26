Банки и мобильных операторов обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников

Минцифры намерено обязать мобильных операторов и банки возвращать деньги пострадавшим от кибермошенников клиентам в том случае, если не были приняты меры по предотвращению хищения средств. Об этом говорится во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством в цифровой среде, подготовленном министерством. Соответствующий законопроект, в который вошло два десятка инициатив по защите граждан от кибермошенничества, опубликован для общественного обсуждения.

В сообщении ведомства сказано, что «будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий». Согласно поправкам, если в случае бездействия оператора связи аферисты украли средства с мобильного счета, то оператор будет должен их возместить. «Если же банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то возместить ущерб должна будет сама кредитная организация», – подчеркнули в Минцифры.

Законопроект обязывает оператора по переводу денежных средств (банк) проверять наличие признаков несанкционированных операций и запрашивать дополнительные сведения из базы данных госорганов ГИС «Антифрод» (платформа для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством) по телефонным номерам пользователей и случаям воздействия вредоносного программного обеспечения.

Банк при этом вправе временно блокировать электронные платежи клиентам-физлицам, чьи телефоны были замечены в подозрительных действиях либо подверглись воздействию вредоносного ПО. Это позволит предотвратить возможную кражу средств до выяснения обстоятельств. Если банк получил сведения из ГИС «Антифрод» о незаконных действиях, но все же провел операцию, то он обязан возместить клиенту потерянные средства. Срок возмещения денег пострадавшим от мошенников клиентам составляет не более 30 дней после подачи заявления потерпевшим при наличии документа, подтверждающего факт возбуждения уголовного дела против мошенников, передает «Интерфакс». В случае принятия закона эта норма вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Кроме того, в рамках разработанных инициатив предусматривается возможность самозапрета входящих вызовов с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Также, согласно предложенным мерам, фишинговые сайты, распространяющие вредоносное ПО или «содержащие сведения о продаже несертифицированных средств связи», будут блокировать во внесудебном порядке.

Помимо этого, предлагается закрепить на законодательном уровне несколько способов восстановления доступа к «Госуслугам» в случае его блокировки из-за действий мошенников. В случае принятия законопроекта восстановить доступ можно будет быстро и удобно с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера Mах, а также при личном посещении МФЦ.

Также Минцифры предлагает создать на «Госуслугах» единую платформу согласий на обработку персональных данных, где гражданин сможет увидеть согласия, которые он ранее давал и онлайн, и офлайн. «Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы», – указали в ведомстве.

