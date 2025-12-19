Председатель СКР Бастрыкин обратил внимание на проблему карьера в Зюзельском

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят информацию о ситуации со щебеночным карьером в поселке Зюзельском, против которого выступают местные жители.

«В средствах массовой информации сообщается, что жители поселка Зюзельский Полевского округа подготовили обращение к президенту Российской Федерации В.В. Путину, в котором сообщают о проблемах, связанных с разработкой щебеночного карьера в непосредственной близости от поселка. В частности граждане отмечают, что указанные действия могут привести к загрязнению водоносного горизонта и местной реки. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность», – сообщили в пресс-службе СКР.

Руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко доложит Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.

Как уже сообщал «Новый День», жители поселка Зюзельский Полевского округа Свердловской области подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину, где рассказали о проблемах, связанных с разработкой щебеночного карьера в непосредственной близости от поселка.

В обращении говорится, что в ноябре 2025 года ООО «Железянский рудник» провело на карьере взрывные работы, которые напугали местных жителей. Зюзельцы боятся за свои дома, а также отмечают, что добыча щебня ведется на водозаборном участке поселка. Взволнованность людей объясняется еще и тем, что поселок стоит на затопленной серно-кобальтовой шахте, также рядом с Зюзельским расположены шламохранилища Полевского криолитового завода и его отстойник, предприятие «Гидромедь».

«Кто может гарантировать, что при производстве взрывных работ часть этой нечисти не попадет в скважины жителей города, в Северский пруд и далее в Чусовую? – пишут активисты. – Мы неоднократно обращались к губернатору, в правительство области с предложением собрать производственное совещание всех заинтересованных сторон, на котором были бы заданы, да, неприятные вопросы, и на которые сотрудники министерств и ведомств дали полные ответы. Владимир Владимирович, Вы последняя наша НАДЕЖДА на соблюдение ЗАКОННОСТИ в этом вопросе».

Как уже писал «Новый День», борьба жителей Зюзельского за право на благоприятную экологическую среду началась более 10 лет назад. В 2014 году областные власти обещали им, что их мнение будет учтено при принятии решения о запуске карьера.

Полевской, Елена Владимирова

