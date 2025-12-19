Мэрия Екатеринбурга сделала парковки бесплатными на все каникулы

В новогодние каникулы пользоваться муниципальными автопарковками в Екатеринбурге можно будет бесплатно. «На все новогодние праздники – с 31 декабря по 11 января – отменяется плата за пользование городскими уличными парковками. Сегодня подписал соответствующее постановление», – написал в телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

Напомним, такая практика в городе уже вводилась. Парковки были бесплатными с 29.12.2024 по 08.01.2025, в майские праздники, а также в день города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

