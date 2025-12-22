Жога поручил властям проанализировать вопросы с горячей линии Путина

В уральском полпредстве обсудили итоги горячей линии с жителями страны президента России.

Как сообщил полпред Артем Жога, всего жители УрФО задали свыше 250 тысяч вопросов – это более 8 процентов от всех обращений в этом году. «Активнее всего проявили себя жители Свердловской области, которые задали более 90 тысяч вопросов. Челябинская область тоже оставила немало обращений – 67 тысяч. От Тюменской области – 36,4 тысяч вопросов. Сегодня на совещании разобрали уральские вопросы, которые прозвучали в эфире. Работа по ним уже идёт. Уверен, что каждый будет тщательно проанализирован региональными властями. Поручил главным федеральным инспекторам быть на связи с «Народным фронтом» по отработке всех поступивших обращений: эта работа будет продолжаться в течение 2026 года», – написал в своем телеграм-канале Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube