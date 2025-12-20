Уголовное дело и выезд ревизоров. Чем обернулось обращение уральца к Путину из-за нехватки лекарств

Накануне на прямую линию Владимиру Путину дозвонился житель Краснотурьинска Дмитрий Отставных, который сообщил, что в аптеках города нет лекарств для льготников. В частности, он страдает сахарным диабетом. «Федеральные средства для предоставления льготных лекарств в полной мере направлены, проблемы могут быть на местах, в логистике. Обязательно обратим внимание, что у вас происходит», – ответил Владимир Путин.

Уже спустя некоторое время свердловский минздрав стал опровергать слова Отставных. «Пациент, который обратился на прямую линию с президентом, получает все необходимое лечение. По информации министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, лекарственные препараты пациенту были выписаны в июле, в августе, и последняя выписка была в октябре 2025 года на несколько месяцев. Перерывов в обеспечении лекарственными препаратами не было», – заявили в ведомстве.

Впрочем, сам мужчина в разговоре с Mash уточнил, что у него оставалось лекарств на два дня, а новый рецепт он не мог получить, пока не обратился к президенту России напрямую. Также в минздраве сообщили, что в Краснотурьинск выехала «комплексная комиссия специалистов для анализа работы по обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами в городе».

Тем не менее, первым на звонок уральца на прямую линию отреагировал Следственный комитет – по поручению председателя Следкома Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. «С ноября текущего года гражданам, страдающим различными заболеваниями, не предоставляются жизненно необходимые лекарственные препараты, что может негативно сказаться на состоянии их здоровья. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело», – сообщили в центральном аппарате ведомства, уточнив, что оно находится на контроле у главы СКР.

Екатеринбург

