На льготные лекарства для сердечников дополнительно выделили 87 млн рублей

Замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что в конце ноября из областного бюджета было дополнительно выделено 87 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«В конце ноября постановлением правительства выделено из областного бюджета 87 млн рублей. Они полностью законтрактованы, аптечная сеть пополнилась лекарствами по данной программе на эту сумму. Их хватит закончить год. Переходящий остаток на 2026 год у нас сформирован, и мы в процессе подписания соглашений с минздравом на 2026 год. Никакого перебоя с лекарствами для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не будет», – сказала чиновница в ответ на вопрос одного из депутатов.

Как уже писал «Новый День», во время прямой линии с Владимиром Путиным о нехватке льготных лекарств для диабетиков заявил житель Краснотурьинска Дмитрий Островных. «Федеральные средства для предоставления льготных лекарств в полной мере направлены, проблемы могут быть на местах, в логистике. Обязательно обратим внимание, что у вас происходит», – ответил уральцу Владимир Путин.

Уже спустя несколько часов свердловский минздрав стал опровергать слова Отставных. «Пациент, который обратился на прямую линию с президентом, получает все необходимое лечение. По информации министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, лекарственные препараты пациенту были выписаны в июле, в августе, и последняя выписка была в октябре 2025 года на несколько месяцев. Перерывов в обеспечении лекарственными препаратами не было», – заявили в ведомстве.

Тем не менее, по поручению председателя Следкома Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. «С ноября текущего года гражданам, страдающим различными заболеваниями, не предоставляются жизненно необходимые лекарственные препараты, что может негативно сказаться на состоянии их здоровья. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело», – сообщили в центральном аппарате ведомства. В комментариях к телеграм-каналу губернатора Дениса Паслера уральцы пишут, что проблемы с поставкой льготных лекарств встречаются во многих городах региона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

