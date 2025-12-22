Алексей Фаюстов предложил открыть на журфаке кафедру технологий ИИ и пригласить преподавать Алексея Парфуна

Сегодня в рамках публичной защиты программ развития журфака в УрФУ на факультете журналистики выступил претендент на место декана Алексей Фаюстов. Сейчас он является завкафедрой «Телевидение и новые медиа», исполняет обязанности декана. До этого он шесть лет занимал пост проректора по информационной политике. В настоящее время Фаюстов также работает на ГТРК «Урал» – ведет итоговую программу.

По словам Алексея Фаюстова, на сегодняшний день на журфаке учится 1680 студентов, в том числе 139 иностранцев. Будущее факультета Фаюстов видит, в том числе, в постоянном развитии высшего образования, повышении его качества, а также повышения компетенций студентов.

В качестве ответа на современные вызовы Алексей Фаюстов предлагает открыть на факультете кафедру технологий ИИ в креативной индустрии с возможным приглашением в качестве преподавателя Алексея Парфуна. «Поскольку все программы, которые существуют и реализуются на журфаке, задействуют креативные индустрии. Создание кафедры научит применять грамотно эти технологии. Миссия – повышение медиаграмотности», – отметил Фаюстов.

Для более качественного преподавания на факультете также необходимо обновить технику, оснастить аудитории, создать современные компьютерные классы. А главных редакторов уральских СМИ Алексей Фаюстов призвал на факультете активно преподавать.

По словам кандидата в деканы, он намерен совмещать работу на факультете и на ГТРК-Урал. «Я благодарю Ирину Ивановну Щукину за предложение. Возврат в журналистскую профессию имеет для меня огромное значение. Работать на факультете в статусе и формате работающего тренера – имеет меня принципиальное значение. Мне остаётся только гарантировать что и ту, и ту работу я буду делать качественно и с большим удовольствием», – отметил Фаюстов.

Екатеринбург, Елена Васильева

