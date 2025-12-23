«У нас-то здесь не Долина», – омбудсмен рассказала об уральцах, потерявших жилье из-за мошенников

В 2025 году в Свердловской области участилось количество случаев, когда мошенники убеждали людей не снимать деньги со счетов, а продавать жилье и отдавать всю сумму от сделки им.

Как рассказала на пресс-конференции омбудсмен Татьяна Мерзлякова, только к ней обратились 8 добросовестных «ведомых продавцов», которые потеряли и жилье, и деньги.

«Нельзя, чтобы жертвами мошенников были добросовестные ведомые продавцы. Мы все накинулись на Долину, но у нас-то у нас совсем не Долина, а обычные люди, не очень обеспеченные, которые заработали свою квартиру, а потом поверили кому-то и продали ее», – считает Мерзлякова.

Омбудсмен подчеркнула, что среди жертв таких схем – не какие-то асоциальные граждане, злоупотребляющие алкоголем, а «интеллигентнейшие женщины, умницы», которые поддались на уговоры мошенников.

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, признав право собственности на спорную недвижимость за артисткой. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал. 27 ноября второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности на квартиру за Долиной. Покупательница подала жалобу в Верховный суд России, который вынес новое решение: право собственности на жилье остается за ней, а иск к Долиной о принудительном выселении певицы из квартиры направлен на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

