ВС РФ включит «дело Долиной» в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью

Верховный суд России внесет скандальное «дело Долиной» в обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью.

Как сообщила пресс-служба суда, три коллегии Верховного суда – по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам – по поручению Игоря Краснова готовят обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью. «В него войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы», – говорится в сообщении.

Обзор судебной практики Верховного суда России – это официальный документ, где ВС РФ обобщает и анализирует судебные дела по различным категориям споров, чтобы обеспечить единство толкования права и единообразие судебной практики нижестоящих судов. Это важный инструмент для судей и юристов и всех участников процесса, который помогает понять позицию высшей судебной инстанции по спорным вопросам и правильно разрешать аналогичные дела.

Верховный суд РФ 16 декабря отменил ранее вынесенные решения по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье о признании сделки с продажей квартиры недействительной. Суд подчеркнул, что право собственности на жилье остается за покупателем. Иск Лурье к Долиной о принудительном выселении певицы из квартиры направлен на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, признав право собственности на спорную недвижимость за артисткой. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал.

27 ноября второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности на квартиру за Долиной. В итоге добросовестная покупательница жилья осталась и без квартиры, и без денег. Покупательница подала жалобу в Верховный суд России.

В последнее время случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья добросовестных покупателей, приобретают массовый характер.

Москва, Наталья Петрова

