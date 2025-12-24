Паслер продлил срок полномочий призывных комиссий до конца 2026 года

Губернатор Свердловской области Денис Паслер продлил срок полномочий действующих на территории региона призывных комиссий до 31 декабря 2026 года. В предыдущей редакции указа он заканчивался 31 декабря 2025 года.

Вероятно, это изменение связано с тем, что с 1 января 2026 года в России вступает в действие закон о круглогодичном призыве в армию.

Напомним, сейчас призыв на срочную военную службу осуществляется дважды в год – с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Нововведение расширит временные границы призыва.

Предполагается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в законопроекте указано, что непосредственная отправка призывников к местам прохождения службы будет осуществляться, как и прежде, дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

По мнению авторов инициативы, новшество позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

