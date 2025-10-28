Закон о круглогодичном призыве в армию утвержден Госдумой

Нижняя палата российского парламента окончательно одобрила законопроект о круглогодичном призыве в армию.

Сейчас призыв на срочную военную службу осуществляется дважды в год – с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Нововведение предполагает расширение временных границ призыва для его проведения в течение всего года с 1 января по 31 декабря.

Предполагается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в законопроекте указано, что непосредственная отправка призывников к местам прохождения службы будет осуществляться, как и прежде, дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

По мнению авторов инициативы, новшество позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.

Закон после одобрения Совета Федерации и подписи главы государства вступит в силу с момента его официального опубликования.

Москва, Анастасия Смирнова

