Роспотребнадзор: оградить детей от алкогольных конфет могут только родители

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области прокомментировали подростковую моду на покупку в маркетплейсах конфет с алкогольной начинкой.

«В СМИ упоминания о таких случаях есть. Надо учитывать, что такой товар находится в обороте, надо самим родителям смотреть, что приобретают их дети, и проводить с ними беседы на эту тему. Так как само изделие допустимо к продаже, следует пока осуществлять контроль со стороны родителей», – сказала начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что школьники начали массово скупать на маркетплейсах конфеты с алкоголем. Ряд законодателей призвали запретить продажу такой продукции несовершеннолетним.

Екатеринбург, Елена Владимирова

