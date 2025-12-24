Бывший директор первоуральского «Водоканала» выходит на свободу по решению апелляционного суда

Бывший директор ППМУП «Водоканал» Артур Гузаиров будет освобожден из-под стражи. Суд апелляционной инстанции изменил приговор Первоуральского суда, назначив подсудимому наказание в виде 460 часов обязательных работ. При этом отрабатывать Гузаирову их не придется. Он просто выйдет на свободу.

Бывший директор Первоуральского «Водоканала» в сентябре этого года был признан виновным по трем статьям, в том числе в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и фальсификации доказательств по гражданскому делу, повлекшей тяжкие последствия. Гузаиров был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Адвокатом осужденного на приговор была подана апелляционная жалоба. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор Первоуральского городского суда. Суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия Артура Гузаирова с ч. 3 ст. 303 на ч. 1 ст. 303 УК РФ (без тяжких последствий) и назначил ему за совершение данного преступления наказание в виде 460 часов обязательных работ. За халатность (по факту плохого качества воды и по факту аварии на Нижнесергинском трубопроводе) бывший директор отбывать наказание не будет, поскольку истек срок давности. Также апелляционный суд убрал из приговора по статье о превышении должностных полномочий осуждение по пунктам «в» (тяжкие последствия) и «е» (корыстные намерения).

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, в итоге Артуру Гузаирову назначено наказание в виде обязательных работ на срок 460 часов. С учетом времени содержания под стражей и домашним арестом данное наказание постановлено считать отбытым. Из-под стражи Гузаиров будет освобожден сегодня.

Екатеринбург, Таисья Исупова

