Бывшего мэра Красноуфимска оставили в СИЗО еще на месяц

Красноуфимский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей экс-мэру Красноуфимска Михаилу Коневу.

Как сообщили в пресс-службе суда, Михаил Конев останется в СИЗО до 25 января 2026 года.

Напомним, Коневу предъявлено обвинение по п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности», ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», ч.1 ст. 222 УК РФ – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Красноуфимск, Елена Владимирова

