Осужден хулиган, нанесший незнакомой женщине на улице 10 ударов ножом

В Каменске-Уральском вынесли приговор 36-летнему Марату Гильванову, который рано утром 3 июля набросился с ножом на незнакомую женщину и нанес ей множество ранений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Гильванова признали виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Как уже писал «Новый День», нападение произошло утром 3 июля. Сорокалетняя сотрудница одного из магазинов шла на смену. На улице по неизвестной причине на нее набросился с ножом незнакомый ей мужчина. Пострадавшая получила 10 ножевых ранений – в живот, грудь, шею. Преступника спугнул проезжавший мимо на автомобиле мужчина, он же вызвал скорую. Женщину срочно прооперировали и спасли ей жизнь.

С учетом обстоятельств обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу, но оказалось, что каких-либо психических отклонений у фигуранта не имеется, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых пояснил, что перед совершением преступления злоумышленник 2 недели подряд злоупотреблял спиртным, каждый день выпивая по 5 литров пива.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

