Ночью в Свердловской области было до -44

Сегодняшняя ночь, вероятно, была самой холодной в 2025 году. На севере Свердловской области температура воздуха опустилась ниже -40 °C.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в Атымье ночью было -44°, в Ивделе -43,9°, в Североуральске -41,3°, в Верхотурье -41,6°, в Серове -39,3°, в Алапаевске -35,9°, в Нижнем Тагиле -32,1°.

Теплее всего в области было в Екатеринбурге – от -25° до -27°. При этом городские власти временно ограничили скорость общественного транспорта. Трамваи двигаются со скоростью не более 25 км/ч, троллейбусы – не более 35 км/ч. «Ограничения направлены на снижение риска повреждения инфраструктуры и действуют до стабилизации погодных условий», – пояснили транспортники.

Ожидается, что завтра утром в Екатеринбурге потеплеет до -21°C.

Ивдель, Елена Владимирова

