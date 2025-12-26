Осужден самокатчик, по вине которого женщина сломала ногу

Ленинский районный суд вынес приговор екатеринбуржцу Ивану Бовыкину, который в прошлом году сбил женщину, катаясь на электросамокате.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ЧП случилось 5 августа 2024 года на улице Куйбышева. 42-летняя горожанка после столкновения с самокатом упала на асфальт и получила двухлодыжечный перелом правой голени и иные повреждения. Женщина находилась в больнице с 5 августа по 13 сентября 2024 года. Указанные повреждения экспертиза расценила как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 268 УК РФ «Нарушение правил безопасности дорожного движения, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Суд назначил Ивану Бовыкину наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей, а также сумма имущественного вреда в виде утраченного заработка в размере 140 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

