В Екатеринбурге будут судить самокатчика, сбившего 42-летнюю женщину

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего екатеринбуржца, который прошлым летом сбил на электросамокате 42-летнюю женщину.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на мужчину возбудили дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ «Нарушение правил безопасности дорожного движения, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ДТП случилось 5 августа 2024 года на ул. Куйбышева. Женщина, которую сбил с ног самокатчик, ударилась об асфальт и получила двухлодыжечный перелом правой голени и иные повреждения. Женщина находилась в больнице с 5 августа по 13 сентября 2024 года.

Указанные травмы расценены экспертом как повлекшие причинение тяжкого вреда ее здоровью.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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