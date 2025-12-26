российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 декабря 2025, 15:27 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Облсуд отказался выпускать из СИЗО блогершу Уланову, обвиняемую в 532 эпизодах мошенничества

Адвокат обвиняемой в мошенничестве блогерши Екатерины Улановой подал в суд апелляцию, в которой просил изменить ей меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Но, как сообщили в пресс-службе облсуда, дата, по которую Уланова будет находиться в следственном изоляторе, оставлена прежней – 1 марта 2026 года.

Напомним, Екатерина Уланова обвиняется в совершении 522 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 6 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, Уланова открыла интернет-магазин, где продавала разные товары – от косметики до бытовой техники – по сниженным ценам, однако в какой-то момент покупатели перестали получать заказы. Вернуть деньги им так и не удалось, суммы ущерба оцениваются в миллионы рублей. Пострадавшим пришлось долго добиваться возбуждения уголовного дела. 28 августа Уланову арестовали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Скандальную блогершу Екатерину Уланову отправили под арест

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,