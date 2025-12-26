Облсуд отказался выпускать из СИЗО блогершу Уланову, обвиняемую в 532 эпизодах мошенничества

Адвокат обвиняемой в мошенничестве блогерши Екатерины Улановой подал в суд апелляцию, в которой просил изменить ей меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Но, как сообщили в пресс-службе облсуда, дата, по которую Уланова будет находиться в следственном изоляторе, оставлена прежней – 1 марта 2026 года.

Напомним, Екатерина Уланова обвиняется в совершении 522 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 6 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, Уланова открыла интернет-магазин, где продавала разные товары – от косметики до бытовой техники – по сниженным ценам, однако в какой-то момент покупатели перестали получать заказы. Вернуть деньги им так и не удалось, суммы ущерба оцениваются в миллионы рублей. Пострадавшим пришлось долго добиваться возбуждения уголовного дела. 28 августа Уланову арестовали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

