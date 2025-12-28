российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 28 декабря 2025, 10:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге выбирают президента Гвинеи (ФОТО)

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

В здании избирательной комиссии Свердловской области сегодня работает участок для голосования за кандидатов в президенты Республики Гвинея.

Как сообщили в пресс-службе избиркома, большую часть избирателей-граждан Гвинеи на Урале составляют студенты. Содействие в информировании оказали уральские вузы, УрФУ и УИУ РАНХиГС.

Голосование проводит избирательная комиссия, сформированная из граждан Гвинейской Республики под председательством Алсени Диалло. Российской стороной предоставлено помещение и технологическое оборудование.

Координация работы с Посольством Гвинейской Республике проходила совместно с Представительством МИД России в городе Екатеринбурге при содействии Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Общественный порядок обеспечивается ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия,