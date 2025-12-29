Ирину Чемезову оставили под домашним арестом еще на полгода

Бывшую жену экс-вице-губернатора Ирину Чемезову, обвиняемую в мошенничестве, оставили под домашним арестом еще на полгода. Такое решение принял Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

Сегодня Ирина Чемезова, которую обвиняют в мошенничестве с грантами на развитие туризма, заявила журналистам, что она невиновна. «Мне непонятно обвинение. Гранты по первому требованию департамента по туризму были возвращены в полном объеме. Проверки департамента не показали никаких нарушений с нашей стороны. Сейчас мне остается только надеяться на порядочность и независимость суда», – заявила Ирина Чемезова перед началом судебного заседания.

Кроме того, она добавила, что через нее идет давление на ее бывшего мужа Олега Чемезова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, и что состояние его здоровья ухудшилось. Также Ирина Чемезова рассказала суду, что ей тяжело сидеть под домашним арестом, так как она не может водить младшего ребенка в детский сад.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube