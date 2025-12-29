Ирина Чемезова заявила в суде о своей невиновности

Бывшая жена экс-вице-губернатора Свердловской области Ирина Чемезова, которую обвиняют в мошенничестве с грантами на развитие туризма, сегодня заявила журналистам, что она невиновна.

«Мне непонятно обвинение. Гранты по первому требованию департамента по туризму были возвращены в полном объеме. Проверки департамента не показали никаких нарушений с нашей стороны. Сейчас мне остается только надеяться на порядочность и независимость суда», – заявила Ирина Чемезова перед началом судебного заседания.

Кроме того, она добавила, что через нее идет давление на ее бывшего мужа Олега Чемезова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, и что состояние его здоровья ухудшилось.

Как уже писал «Новый День», уголовное дело связано с получением Чемезовой субсидии от департамента туризма на организацию пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Речь идет о сумме более 4 миллионов рублей. По решению суда срок домашнего ареста Ирины Чемезовой продлен по 1 января 2026 года. Обвиняемая обязана соблюдать ранее установленные запреты.

Сам Олег Чемезов останется под арестом до 15 февраля 2026 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб, превысивший миллион рублей, – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube