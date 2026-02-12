Началось рассмотрение по существу уголовного дела Ирины Чемезовой (ФОТО)

В Кировском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать уголовное дело Ирины Чемезовой, гражданской супруги бывшего вице-губернатора Олега Чемезова.

Чемезовой предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она получала бюджетные гранты от департамента туризма на организацию пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Речь идет о сумме, превышающей 4 миллиона рублей. Сама Ирина Чемезова заявляет, что невиновна. Сейчас она находится под домашним арестом.

Напомним, бывший вице-губернатор Олег Чемезов также обвиняется в мошенничестве. По материалам уголовного дела, экс-чиновник согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам. Сумма ущерба составила 1 миллион рублей. С 30 сентября Чемезов находился под стражей, в конце декабря по ходатайству адвокатов ему заменили меру пресечения на домашний арест. Сообщалось, что состояние здоровья Чемезова в СИЗО резко ухудшилось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

