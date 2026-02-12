Суд отложил рассмотрение дела Ирины Чемезовой до 6 марта

Кировский районный суд Екатеринбурга перенес рассмотрение уголовного дела Ирины Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве, на 6 марта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание было отложено по просьбе прокуратуры: гособвинитель не успеет зачитать обвинительное заключение до 18:00.

Ирина Чемезова – гражданская жена бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, который также находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с бюджетной субсидией. Она обвиняется в растрате бюджетного гранта на организацию пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Речь идет о сумме, превышающей 4 миллиона рублей. Сама Чемезова заявляет о своей невиновности. Ее адвокаты настаивают, что нарушение допустил областной департамент туризма, который выдал грант подсудимой, а деньги осваивались другим лицом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube