Глава старообрядцев попросил Паслера помочь многодетному священнику, у которого сгорел дом

Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий обратился к свердловскому губернатору Денису Паслеру с просьбой помочь семье ивдельского священника Иоанна Пшеничникова, у которой сгорел дом и все вещи, сообщает телеграм-канал «Старовер Урала».

«В огне сгорел их единственный дом, семья – без крова над головой, лишилась всех вещей и имущества», – отметил архиерей и уточнил: в семье воспитываются пятеро детей: Антоний 5 лет, Аполлинария 4 года, София 2,5 года, Евфимия 1,5 года и Михаил 3 месяцев отроду.

Как уже писал «Новый День», дом семьи священника старообрядческого храма во имя протопопа Аввакума в Ивделе сгорел в ночь на 22 декабря. Сам отец Иоанн попал в реанимацию с ожогами, также серьезно пострадал его старший сын. Семью пока приютили единоверцы.

Ивдель, Елена Владимирова

