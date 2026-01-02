Задержан подросток, который может быть виновником гибели друзей на пожаре в Серове

В Серове задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в том, что это он стал виновником жуткого пожара в дачном поселке с двумя погибшими.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, все началось с того, что подросток по имени Иван без спроса взял у матери ключи от двухэтажного садового домика в коллективном саду «Совхоз Юбилейный А». На даче собралась копания подростков, среди которых были две девочки и 11 парней от 12 до 20 лет.

«Ночь молодёжь провела без приключений, а в полдень 1 января ребята, вероятно, замёрзли и решили растопить печь. Один из них, по имени Никита, плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость (в каком объёме – сейчас сыщики выясняют). Дальнейшие события происходили, как в фильме ужасов. Здание быстро воспламенилось. Кто-то успел выбежать на улицу, а два подростка спастись не смогли. Среди погибших – двое детей, которые спали. Погибли мальчик по имени Андрей и девочка Полина, которая на вечеринку пришла вместе со своей сестрой Алиной (но ей удалось остаться в живых). Деревянный дом в результате ЧП огнём уничтожен полностью» , – сообщил полковник Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Как уже писал «Новый День», 1 января 2026 года около 12:10 на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании дома на участке в СНТ Юбилейный поселка Медянкино города Серова. Двое подростков, 2011 г.р. и 2013 г.р., погибли на пожаре. Еще трое были госпитализированы. Из них у двоих несовершеннолетних, 2008 г.р. и 2011 г.р., диагностированы ожоги тела и отравление продуктами горения. Им оказывается медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное. Третий пострадавший – 20-летний юноша – в тяжелом состоянии.

Серов, Елена Владимирова

