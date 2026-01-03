Возможного виновника трагического пожара в Серове оставили на свободе

Серовский районный суд определил меру пресечения 17-летнему подростку, которого обвиняют в гибели на пожаре 12-летней девочки и 14-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе суда, подросток до 1 марта будет находиться под запретом определенных действий. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». По версии следствия, юноша попытался растопить печь с помощью воспламеняющейся жидкости. Вспыхнул пожар, в котором двое подростков погибли и еще трое получили ожоги.

Напомним, трагедия произошла днем 1 января в двухэтажном садовом домике в коллективном саду «Совхоз Юбилейный А». На даче собралась копания подростков, среди которых были две девочки и 11 парней от 12 до 20 лет.

Серов, Елена Владимирова

