Минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы повысят в следующем году

В следующем учебном году повысят минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в университеты. Нижний порог вырастет по шести предметам: физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии. Об этом заявила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Так, по физике балл будет увеличен с 39 до 41, по информатике – с 44 до 46, по истории – с 36 до 40, по иностранным языкам – с 30 до 40, по химии и биологии – с 39 до 40. «Эти меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов и соответствие уровня их знаний выбранным направлениям обучения. Указанные баллы являются минимально допустимыми для участия в приемной кампании и не гарантируют зачисление», – подчеркнула Скрозникова в разговоре с ТАСС.

Также, по ее словам, минимальные баллы ЕГЭ по остальным общеобразовательным предметам останутся на прежнем уровне. Порог для приема в вузы по русскому языку и профильной математике – 40 баллов, по обществознанию – 45 баллов, по литературе и географии – 40 баллов.

