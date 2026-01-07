В центре Екатеринбурга появился Рождественский вертеп (ФОТО)

Екатеринбург преобразился к празднику Рождества. Сегодня десятки тысяч православных уральцев приняли участие в торжественных богослужениях в храмах и церквях, а благотворители устраивают детские спектакли. Так, Фонд святой Екатерины подготовил сладкие подарки для 2,5 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей, а также для ребят из семей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии.

В центре города около часовни святой Екатерины появился главный символ праздника – Рождественский вертеп. Он изображает ясли с сеном, где находится маленький Христос, рядом фигуры Девы Марии и Иосифа. Композицию дополняют изображения трех волхвов: Бальтазара, Каспара и Мельхиора, пришедших с дарами к новорожденному.

Вертеп эффектно подсвечивают 50 тысяч огней – это часть масштабного светового проекта, запущенного у часовни полторы недели назад. Благодаря этому пространство приобрело по-настоящему волшебную атмосферу, притягивающую горожан и гостей столицы Урала.

Вертепы также установлены у храма Архистратига Михаила в селе Новоипатово и храма Александра Невского в Алапаевске. Оба храма были восстановлены при поддержке местных жителей и фонда святой Екатерины. Также сегодня на центральных мультимедийных экранах Екатеринбурга можно увидеть поздравительные рождественские ролики.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

