Первая рабочая неделя принесет 30-градусные морозы

Первая рабочая неделя 2026 года в Свердловской области будет холодной, примерно на 8-14 градусов ниже климатической нормы. Самыми морозными днями станут среда и четверг.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», на юге области похолодание начнется уже сегодня. Снегопады к вечеру прекратятся, на Средний Урал придет арктическая воздушная масса. Во вторник похолодание будет усиливаться. Ночь на среду, 14 января, станет самой холодной. На севере области, в Верхотурье и Ивделе, температура воздуха опустится до -35…-37 С, на юге, в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, ожидается от -26 до -32 С. Холода отступят только к выходным.

В Екатеринбурге 13 января ночью ожидается -22, днем -19, 14 января ночью -28, днем -22, 15 января ночью -26, днем -21, 16 января ночью -24, днем -17 С.

Екатеринбург, Елена Владимирова

