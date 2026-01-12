Катки на площади 1905 года и в парке Маяковского закроют из-за морозов

Каток на площади 1905 года не будет работать три дня – 13, 14 и 15 января.

«Синоптики обещают морозы, а значит, сейчас особенно важно позаботиться о льде, оборудовании и команде. Мы внимательно следим за погодой и обязательно сообщим, если в графике появятся изменения», – сообщает администрация катка.

Горожане, которые уже купили билеты на эти дни, могут их вернуть или обменять на другие дни.

Кроме того, из-за похолодания с 12 по 15 января не будет работать каток «Северное сияние» в парке Маяковского. Гигантская горка и аттракционы будут закрыты 12 и 13 января.

Как уже писал «Новый День», первая рабочая неделя 2026 года в Свердловской области будет холодной, примерно на 8-14 градусов ниже климатической нормы. Самыми морозными днями станут среда и четверг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

