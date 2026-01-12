Как прийти в себя после затяжных праздников – советы специалистов

Началась первая рабочая неделя 2026 года. Многим выход из затяжных праздников дается с трудом: пойти на работу и втянуться в привычный режим крайне сложно, особенно в первый рабочий день. Психологи и врачи рассказали, как улучшить себе настроение, постепенно настроиться на трудовые будни и восстановиться как физически, так и эмоционально после новогодних каникул.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора советуют свердловчанам для начала восстановить режим сна: ложиться не позже 11 вечера, не сидеть в телефоне и не смотреть телевизор перед сном, а взять в руки книгу или уделить время вечерней прогулке и выполнению спокойных дел. Также стоит отметить, что выходные были достаточно «объедательными», с тяжелой пищей, фастфудом и сладостями. Врачи рекомендуют нормализовать режим питания: отказаться от горячительных напитков, а также от жареной, соленой и маринованной пищи.

Как ранее рассказывала клинический психолог Анна Ткач, помимо биологических причин посленовогодней хандры, связанных со сбитым режимом, бессонными ночами, малой физической активностью и перееданиями праздничных салатов, есть и психологические, возникающие из-за больших ожиданий от Нового года, как от нового периода жизни. Внутренний ребенок, который верил в чудо, загадывал желания, ждал от Нового года чего-то грандиозного, после боя курантов начинает осознавать, что ничего не изменилось. «Мы, порой, начинаем очень сильно верить в чудо, что с 1 января начнется новая жизнь, получится заниматься физкультурой, кататься на лыжах, больше гулять или заниматься любимым делом. Однако с Нового года ничего не меняется, а главное – мы внутри не меняемся. Нет отношений, все так же не нравится работа, нет взаимопонимания в семье, нет ресурса либо мы просто боимся что-то шелохнуть. Из-за этого наш новогодний отдых отличается лежанием на диване и заеданием, что приводит к глубоким психологическим проблемам», – отметила психолог.

Также, по словам специалиста, в большинстве случаев дети смотрят на состояние родителей и берут с них пример. Мотивировать их на учебный режим достаточно несложно: если есть договоренность с детьми, эмоциональный контакт и внимание, то вся адаптация пройдет быстро, без тревог и будет для ребенка совсем не проблемная. «Мотивировать детей нужно разговорами и вниманием. В школе загружают не сразу, а постепенно, поэтому там также идет постепенная адаптация. Можно после учебы настроить ребенка на вечернее семейное чаепитие со сладостями, которые еще остались после Нового года, а на выходные запланировать что-то приятное», – добавила Анна Ткач.

А взрослым, чтобы адаптация прошла быстро и без лишних проблем, психолог рекомендует делать все дела в рабочее время и не откладывать их на потом: «Самодисциплина – это уже про взрослость. Пришли на работу, сделайте, пожалуйста, что-нибудь, пусть небольшое, но начните это делать прямо с утра. Во-первых, вы потом получите удовольствие, что не отложили и какие-то дела уже закончили, а также это хороший способ втянуть организм в рабочий режим». Эксперт также советовала выполнять несколько простых, но действенных упражнений: «передышки» между рабочими моментами, «пятиминутки», отдых от гаджетов, общение с коллегами, прогулки во время обеда или после работы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube