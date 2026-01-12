Фестиваль «Старый Новый рок» собрал 25 групп и 2500 зрителей (ФОТО)

В воскресенье, 11 января, в Екатеринбурге впервые после 6-летнего перерыва состоялся музыкальный фестиваль «Старый Новый рок».

Как сообщает пресс-служба фестиваля, для 2500 зрителей выступили 25 рок-групп.

Музыкальная программа проходила на двух сценах – «Соня» и «Петя». Хедлайнерами стали группы «Запрещенные барабанщики», «Мытищи в огне», «Сова», «Быдлоцыкл», Patrick Cash и создатели фестиваля – группа «ТОП».

Из 250 претендентов, подавших заявки на фестиваль, было отобрано 20, в том числе 12 из Екатеринбурга и 8 – из других городов – Москвы, Сочи, Тюмени и Миасса.

Напомним, 2026 год объявлен в Екатеринбурге Годом уральского рока. Его официальное открытие состоится 4 февраля на сцене ККТ «Космос». Свое участие в концерте уже подтвердили Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Настя Полева и Егор Белкин, Михаил Симаков («Апрельский марш»), Евгений Горенбург («Топ»).

Екатеринбург, Елена Владимирова

