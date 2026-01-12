российское информационное агентство 18+

Понедельник, 12 января 2026, 11:40 мск

Началась самая длинная и сложная учебная четверть

В понедельник 12 января для учащихся общеобразовательных школ началась самая длинная и сложная учебная четверть. В общей сложности она продлится 11 недель. Кроме того, на этот период приходится эпидемия гриппа, в ходе которой в целом ряде учебных заведений объявляется карантин и приостанавливается учебный процесс. Детям приходится в усиленном режиме «нагонять» пропущенную программу. Как отмечают медики, еще одна проблема третьей учебной четверти – авитаминоз. Дефицит витаминов и усталость от затяжной зимы затрудняют восприятие информации школьниками, снижают активность детей. Следующие каникулы учеников ждут только в конце марта.

Больше всего повезет первоклассникам – они имеют право на дополнительные недельные каникулы в середине февраля.

Екатеринбург, Елена Васильева

