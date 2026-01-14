Детский омбудсмен предупредила об опасном увлечении подростков собачьими лекарствами

Детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова предупредила о новом опасном увлечении подростков: они заказывают на маркетплейсах ветеринарные препараты для собак с габапентином, которые принимают в качестве психоактивных веществ.

Татьяна Титова отмечает, что это увлечение крайне рискованно. Бесконтрольный прием таких средств может вызывать серьезные побочные эффекты: сонливость, потерю координации, проблемы с памятью и концентрацией, а также негативно влиять на формирующуюся нервную систему.

«Уважаемые родители, обратите, пожалуйста, внимание на эту информацию. Вовлеченность в подобные эксперименты часто проявляется в изменениях поведения, круга общения или, в долгосрочной перспективе, к необратимым повреждениям нервной системы и тяжелой зависимости», – пишет Татьяна Титова в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

