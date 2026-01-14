«Многие рецептурные препараты продают без рецепта – это действительно проблема», – врач высказался о продаже психотропных ветпрепаратов детям

Психоактивные рецептурные ветпрепараты, свободно продающиеся на маркетплейсах без рецепта, стали новым опасным увлечением подростков. О том, какую угрозу для здоровья они представляют, высказался главный нарколог Минздрава России в УрФО, главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный.

«Многие рецептурные препараты продают без рецепта – это действительно проблема. Мы регулярно сталкиваемся с аптечной наркоманией. Любое лекарство должен назначать и отменять лечащий врач. Данный препарат [габапентин] однозначно рецептурный – это противоэпилептическое средство с обезболивающим и противосудорожным эффектами. Немедицинское употребление вызывает такие же тяжелые последствия, как от приема наркотических веществ. И самое главное, после приема этого препарата врач назначает завершающий этап лечения – есть и определенная схема по отмене данного лекарства», – подчеркнул он в разговоре с «Новым Днем».

Ранее «Новый День» писал, что прием таких средств может вызывать серьезные побочные эффекты: сонливость, потерю координации, проблемы с памятью и концентрацией, а также негативно повлиять на формирующуюся нервную систему.

Екатеринбург, Дарья Деменева

