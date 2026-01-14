Два кандидата в мэры Екатеринбурга выбыли из дальнейшей борьбы

Комиссия по предварительному отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга отсеяла двух претендентов – члена избиркома от «Новых людей» Ирину Виноградову и участника СВО Владимира Кузнецова, которого выдвинула ЛДПР.

Как сообщает департамент информполитики, комиссия приняла решение рекомендовать губернатору четырех кандидатов. Это действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов, мэр Сысерти Дмитрий Нисковских, депутат заксо от «Справедливой России» Екатерина Есина и директор института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова. Не позднее 19 января Денис Паслер выберет из этих четырех кандидатов не менее двух и предложит их на рассмотрение депутатам Екатеринбургской городской думы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

