На Белоярской АЭС идет подготовка к строительству нового энергоблока БН-1200М

В 2026 году главной задачей Белоярской АЭС станет подготовка к началу сооружения энергоблока № 5 с реактором БН-1200М. С текущего года электростанция уже начнет прием специалистов для работы на будущем энергоблоке.

Как сообщили в пресс-службе БАЭС, на 2026 год запланировано направление документов в Ростехнадзор на получение лицензии на сооружение энергоблока, а также увеличение масштабов работ подготовительного периода. Сейчас подрядные организации освобождают строительный полигон, идет рассмотрение проектной документации.

Как уже сообщал «Новый День», в июле 2025 года гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и Денис Паслер заложили первый камень в строительство пятого энергоблока Белоярской АЭС. «Важно, что масштабное строительство, а затем и запуск энергоблока предполагает создание нескольких тысяч рабочих мест. Плюс многомиллиардные инвестиции в экономику Свердловской области, что обеспечит ее рост и повысит благосостояние жителей. Первый бетон планируется залить в 2027 году. Строительство нового энергоблока на Белоярской АЭС – это вклад нашего региона в выполнение поручения главы государства: довести долю атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

Заречный, Елена Владимирова

