В России активно развивается цветочный бизнес. Число организаций, занятых в этой сфере, выросло с конца 2022 года на 11 процентов.

Больше всего цветочных компаний, помимо Москвы и области, зарегистрировано сейчас в Краснодарском крае. Рост в этом сегменте показывает и Ростовская область, сообщает РИА «Новости».

Не так популярен цветочный бизнес в Свердловской и Челябинской областях, что может указывать на различия в экономических условиях и потребительских предпочтениях в разных регионах. Учитывая текущие тренды и интерес к флористике, можно ожидать дальнейшего роста числа организаций в этой сфере, особенно на фоне увеличения популярности онлайн-продаж и доставки цветов.

Всего в цветочной отрасли действует более 19,5 тысячи организаций. При этом пик ликвидаций пришелся на 2024 год.

Москва, Елена Васильева

