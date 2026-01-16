российское информационное агентство 18+

Пятница, 16 января 2026, 08:40 мск

Сегодня можно избавляться от нечистой силы

Сегодня православная церковь отмечает день пророка Малахии. Он жил за 400 лет до Рождества Христова.

Согласно преданию, Малахия был последним из ветхозаветных пророков. Являясь образцом душевной доброты и благочестия, он приводил в удивление окружающих и был назван Малахией, что означает «ангел» или «вестник». В своей пророческой книге он предсказал появление Христа. Сейчас эта книга входит в состав Библии.

В народе 16 января принято лечить припадочных, изгоняя из них нечистую силу. Считалось, что впоследствии нечисть может напасть на домашний скот. Чтобы этого избежать, крестьяне произносили традиционные защитные заговоры и развешивали в хлевах специальные защитные амулеты. Например, курятник должен был «охранять» так называемый «куриный бог» – камень с дырочкой, который подвешивался за веревку к потолку. Если не было возможности раздобыть «куриного бога», он заменялся старым лаптем, который надо было повесить на насест.

Екатеринбург, Елена Васильева

