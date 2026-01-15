Во время «Матча звезд» перекроют дороги

Во время «Матча звезд КХЛ» с 6 по 8 февраля у «УГМК-Арены» будут действовать ограничения на движение и парковку транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, 6 февраля с 14:30 до 22:00 и 7 и 8 февраля с 10:30 до 19:30 будут закрыты следующие участки улиц:

– Декабристов, от Чапаева до 8 Марта;

– Степана Разина, от Большакова до Народной Воли;

– Народной Воли, от Степана Разина до 8 Марта.

В эти дни автобусы тоже изменят маршруты:

– № 74 и 76 поедут по улицам Декабристов, Чапаева и Большакова, а потом – как обычно. Остановка «Академия при президенте России» будет закрыта, но появятся временные – «Чапаева» и «Дом-музей Павла Бажова».

– № 86 пойдет по Розы Люксембург, Куйбышева и 8 Марта. Он не будет останавливаться у «Сандуновских бань».

Как ранее писал «Новый День», «Матч звезд» состоится на «УГМК-Арене» 7-8 февраля. Он соберет лучших хоккеистов КХЛ на данный момент. Участники разделятся на четыре команды, чтобы сыграть несколько матчей. В первый день пройдет часть мастер-шоу и два полуфинала, во второй – еще несколько конкурсов хоккейного мастерства, матч за третье место и финал.

