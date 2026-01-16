Свердловский космонавт Андрей Федяев на базе SpaceX готовится к отправке на МКС

Коренной уралец, космонавт Андрей Федяев улетел в США для прохождения предстартовой подготовки перед полетом на МКС. На базе SpaceX в Хоторне (штат Калифорния) он будет тренироваться на тренажере американского сегмента МКС, отрабатывать нештатные ситуации и учиться управлять кораблем Crew Dragon.

Помимо Андрея Федяева в состав Crew-12 входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA Софи Адено, сообщили в Роскосмосе.

Как ранее писал «Новый День», Андрей Федяев родился в 1981 году в Серове, учился на факультете «Противолодочная авиация» Балашовского ВВАУЛ, на котором получил специальность инженера-пилота. В 2010 году Андрей Федяев подал заявление на зачисление в отряд космонавтов Роскосмоса, но не прошел отбор. Спустя два года он принял участие в первом открытом конкурсе по набору космонавтов, и на этот раз все сложилось – комиссия допустила его к прохождению общекосмической подготовки.

В 2014 году Федяев получил должность «космонавт-испытатель» и с этого времени участвовал в тренировочных полетах. В марте 2023 году Андрей Федяев на Crew Dragon отправился на орбиту Земли и присоединился к экипажу экспедиции МКС-68/МКС-69.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube